20-е заседание Межведомственной комиссии по координации мероприятий соглашения о партнерстве

10 марта под председательством вице-премьера Мгера Григоряна в правительстве состоялось очередное, 20-е заседание Межведомственной комиссии по координации мероприятий, обеспечивающих применение Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС и документа о приоритетах партнерства РА-ЕС. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Офис вице-премьера Мгера Григоряна.

В начале заседания вице-премьер Мгер Григорян поздравил всех членов межведомственной комиссии с завершением процесса ратификации соглашения и его вступлением в силу, выразив надежду, что в ближайшем будущем будет утверждена и вторая часть дорожной карты, которая включает в себя мероприятия по положениям, вступившим в силу с 1 марта текущего года.

В рамках повестки заседания заместитель министра экономики Варос Симонян представил доклад об экономическом сотрудничестве, предусмотренный 6-ой частью соглашения “Вопросы торговли и вопросы, касающиеся торговли”. Доклад представил процесс реализации каждой из 12 глав этой части - торговля товарами, таможенная сфера, технические барьеры торговли, санитарные и фитосанитарные меры, торговля услугами, учреждение и электронная торговля, текущие платежи и движение капитала, интеллектуальная собственность, государственные закупки, торговля и стабильное развитие, конкуренция, государственные предприятия и прозрачность.

Затем с докладом выступила заместитель министра юстиции Кристине Григорян, которая представила статус и ход реализации мероприятий на 2020 и 2021 годы, предусмотренных дорожной картой Министерства юстиции.

Участники заседания обменялись мнениями по представленным докладам, после чего докладчики ответили на вопросы депутатов НС, являющихся членами межведомственной комиссии.