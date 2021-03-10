В разных административных районах Еревана будет посажено около 4 000 деревьев

В Ереване начались работы по благоустройству и озеленению территорий. После таяния снега вначале зеленые насаждения очищаются от веток, бытового мусора, затем подрезаются деревья.

Как сообщил на пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс директор общественной некоммерческой организации “Озеленение и охрана окружающей среды” мэрии Еревана Ара Агаян, по результатам инвентаризации весной этого года необходимо обрезать около 10 000 деревьев. Потом будут высажены деревья, кустарники и цветы. В этом году запланировано благоустроить и обустроить большое количество газонов. Будет засажено около 70 000 квадратных метров новых газонов, около 4 000 деревьев, около 80 000 кустов, 300 000 цветов по всем административным районам Еревана”, - сказал Ара Агаян.

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