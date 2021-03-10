Руководящий состав Вооруженных сил Армении распространил заявление
Руководящий состав Вооруженных сил Армении распространил заявление. Как передает Арменпресс, заявление опубликовал начальник отдела информации Генштаба ВС Самвел Асатрян.
“Руководящий состав Вооруженных сил Республики Армения присоединяется к посланию генерал-полковника Оника Гаспаряна и подтверждает прежние оценки относительно ситуации, сложившейся в республике. Развязка существующей ситуации может быть лишь одна, она указана в его обращении.
Лишения каждого военнослужащего, назначенного на должность в высшем командном составе, и преодолеваемые им трудности могут оценивать исключительно способные на это лица. Призыв начальника Генштаба ВС Армении, генерал-полковника Оника Гаспаряна, озвученный в обращении от 10.03 2021 года, руководство ВС возлагает на себя как поручение”, - говорится в заявлении.
Оник Гаспарян с 10 марта не занимает должность начальника Генштаба ВС. Премьер-министр Никол Пашинян представил Президенту Армену Саркисяну ходатайство о назначении на должность начальника Генштаба ВС Артака Давтяна.
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