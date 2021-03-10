Руководящий состав Вооруженных сил Армении распространил заявление. Как передает Арменпресс, заявление опубликовал начальник отдела информации Генштаба ВС Самвел Асатрян.

“Руководящий состав Вооруженных сил Республики Армения присоединяется к посланию генерал-полковника Оника Гаспаряна и подтверждает прежние оценки относительно ситуации, сложившейся в республике. Развязка существующей ситуации может быть лишь одна, она указана в его обращении.

Лишения каждого военнослужащего, назначенного на должность в высшем командном составе, и преодолеваемые им трудности могут оценивать исключительно способные на это лица. Призыв начальника Генштаба ВС Армении, генерал-полковника Оника Гаспаряна, озвученный в обращении от 10.03 2021 года, руководство ВС возлагает на себя как поручение”, - говорится в заявлении.

Оник Гаспарян с 10 марта не занимает должность начальника Генштаба ВС. Премьер-министр Никол Пашинян представил Президенту Армену Саркисяну ходатайство о назначении на должность начальника Генштаба ВС Артака Давтяна.