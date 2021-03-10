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Руководитель-генеральный секретарь Аппарата НС Армении Т. Галстян представил заявление об увольнении

Руководитель-генеральный секретарь Аппарата НС Армении Т. Галстян представил заявление об увольнении

Руководитель-генеральный секретарь Аппарата Национального собрания Республики Армения Тигран Галстян, в связи с переходом на другую работу в частном секторе, представил заявление об увольнении. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Управление по связям с общественностью и коммуникациям Национального собрания Армении.

“Желаем Тиграну Галстяну новых успехов и достижений в его дальнейшей деятельности”, -говорится в сообщении НС.


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