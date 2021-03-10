На совещании с премьер-министром был обсужден ход строительства Центра обслуживания ВЭД в Гюмри

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание по строительству Центра обслуживания внешнеэкономической деятельности в Гюмри, по текущим работам и дальнейшим планам. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью Правительства Армении, глава КГД Эдвард Ованнисян доложил, что первый этап строительства Центра ВЭД в Гюмри уже завершен, в настоящее время завершаются проектные работы второго этапа, и в ближайшее время начнется второй этап строительства.

Были представлены аналитические данные по первому этапу модернизации Управления Северной таможни, проводимому с ноября 2019 г., данные об обслуживании транспортных средств и осуществлении таможенных операций.

На совещании были обсуждены и вопросы, касающиеся дальнейшего строительства Центра ВЭД Гюмри и обеспечения его полной и эффективной работы. В результате обсуждения были прояснены вопросы, связанные с ремонтом дорог и благоустройством окружающей инфраструктуры.

Премьер-министр отметил полноценную работу Центра внешнеэкономической деятельности в Гюмри и поручил вести активную работу по его обеспечению всеми необходимыми комплектующими.