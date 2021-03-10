Представители международных организаций, исходя из соображений безопасности, отказались явиться в НС

Представители действующих в Армении международных структур, исходя из соображений безопасности, отказались явиться в Национальное собрание для участия в обсуждении проекта Закона Республики Армения “О без вести пропавших лицах”.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе обсуждения заявила член фракции “Мой шаг” Назели Багдасарян.

“Представители международных структур отказались присутствовать на обсуждении, исходя из соображений безопасности. Но надо отметить, что НС продолжает свою нормальную деятельность, мы работаем в нормальном режиме”, - сказала Багдасарян.

9 марта члены инициативы “Движение за спасение Родины” перекрыли улицу Демирчяна и установили на ней палатки, ранее члены движения перекрыли и проспект Баграмяна.