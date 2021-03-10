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Премьер-министр представил ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником Генштаба ВС

Премьер-министр представил ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником Генштаба ВС

Премьер-министр Никол Пашинян Президенту Армен Саркисяну представил ходатайство о назначении Артака Давтяна на должность начальника Генштаба Вооруженных сил Армении. Об этом Арменпресс сообщила пресс-секретарь Премьер-министра Мане Геворгян.

Артак Давтян пост начальника Генерального штаба Вооруженных сил занимал с 24 мая 2018 года по 8 июня 2020 года. 16 июля 2020 года решением Премьер-министра он был назначен председателем Военно-промышленного комитета Армении. С этой должности был освобожден 11 ноября 2020 года. Давтян 9 марта 2021 года приказом министра обороны Вагаршака Арутюняна был назначен старшим офицером по особым поручениям.


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