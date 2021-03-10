Актер Вардан Петросян в Ереване представит свои живописные работы

Как сообщает Арменпресс, актер Вардан Петросян с 18 по 28 марта в Ереване в галерее “Саркис Мурадян” представит поклонникам экспозицию своих живописных работ под названием “Весна наших забот”.

Выставочный зал будет открыт с утра, по вечерам в 19: 00 актер сам будет представлять посетителям историю создания своих картин.

“Выставку посвящаю всем тем женщинам, которые в течение войны и последовавших за ней четырех месяцев во главе с директором галереи Заруи Мурадян неустанно, преданно и безмолвно работали ради передовой и беженцев, прибывших из Арцаха”, - написал Вардан Петросян на своей официальной странице в Facebook.