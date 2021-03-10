В Арцахе подтверждено два случая COVID-19

В результате 32 тестов, проведенных 8 марта в Арцахе, выявлено 2 случая заражения. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

“От коронавирусной болезни на данный момент стационарное лечение получают 7 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.

В общей сложности в Арцахе в 2021 г. проведено 3 531 тестов на COVID-19, из которых 514 оказались с положительным результатом. Всего в Арцахе проведено 20 979 тестов, подтверждено 2 398 случаев COVID-19”, - сообщают в министерстве, призывая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции соблюдать все меры, установленные Министерством здравоохранения Арцаха.