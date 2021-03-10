В кашатагском селе Агавно ремонтируется здание школы

В селе Агавно Кашатагского района ремонтируется здание школы имени Гарегина Нжде, к которой будет пристроен и детский сад. Об этом Арменпресс сообщил директор школы Агавно Погос Агабекян.

“Ремонт школьного здания в Агавно из-за войны остался незавершенным. Уже около недели возобновлены ремонтные работы, которые ведутся при помощи благотворителей из диаспоры. Помимо санузлов и других частей, которые будут отремонтированы, при здании школы будет построен и детский сад на 30 мест. Население продолжает возвращаться. Сейчас в селе 17 дошкольников, в школе учатся 34 ученика. 11 школьников глава села Агавно Андраник Чавушян сам ежедневно привозил из Бердзора в школу. 90% наших учителей тоже уже вернулись”, - сказал Погосян.

Касаясь вопроса обеспечения безопасности, директор школы Агавно в первую очередь подчеркнул, что только путем благоустройства село можно будет сохранить армянским. А проблемы безопасности они продолжают решать путем своей самоорганизации.