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На концерте “Неизвестный Бетховен” прозвучат редко исполняемые произведения композитора

На концерте “Неизвестный Бетховен” прозвучат редко исполняемые произведения композитора

На концерте “Неизвестный Бетховен” меломаны смогут послушать редко исполняемые произведения великого композитора.

Как передает Арменпресс, концерт состоится 10 марта в концертном зале Арама Хачатуряна.

“Несмотря на то, что Бетховен является автором более 400 произведений, мы вновь и вновь слышим живые и записанные исполнения не более семи десятков произведений, этот проект предлагает познакомиться и с другим незнакомым Бетховеном, вновь обрести гения с его произведениями WoO (Werke ohne Opus/произведения без опуса). Мы расскажем о них, представим и исполним камерную музыку и песни из этого пакета WoO”, - говорится в рекламном сообщении о концерте.

Автор идеи проекта - Марине Кароян.

В концерте примут участие дуэт “АРЭ”, ансамбль “Ассонанс” , Арам Асатрян и Самсон Татосян.

Концерт будет вести Оля Нуриджанян.

Инициатором мероприятия является Национальный филармонический оркестр Армении:


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