На концерте “Неизвестный Бетховен” прозвучат редко исполняемые произведения композитора

На концерте “Неизвестный Бетховен” меломаны смогут послушать редко исполняемые произведения великого композитора.

Как передает Арменпресс, концерт состоится 10 марта в концертном зале Арама Хачатуряна.

“Несмотря на то, что Бетховен является автором более 400 произведений, мы вновь и вновь слышим живые и записанные исполнения не более семи десятков произведений, этот проект предлагает познакомиться и с другим незнакомым Бетховеном, вновь обрести гения с его произведениями WoO (Werke ohne Opus/произведения без опуса). Мы расскажем о них, представим и исполним камерную музыку и песни из этого пакета WoO”, - говорится в рекламном сообщении о концерте.

Автор идеи проекта - Марине Кароян.

В концерте примут участие дуэт “АРЭ”, ансамбль “Ассонанс” , Арам Асатрян и Самсон Татосян.

Концерт будет вести Оля Нуриджанян.

Инициатором мероприятия является Национальный филармонический оркестр Армении: