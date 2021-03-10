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На территории Армении есть закрытые автодороги, в Джермуке идет снег

На территории Армении есть закрытые автодороги, в Джермуке идет снег

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что  на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как стало известно Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты дороги Берд-Чамбарак и дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари. Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей с прицепом, труднопроходим для других транспортных средств. В городе Джермук Вайоц Дзорской области идет снег.

Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств. На российской стороне скопилось 500 грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.


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