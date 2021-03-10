Комиссия НС Армении одобрила кандидатуру Гегама Овеяна на пост члена Аудиторской палаты

Постоянная комиссия НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам одобрила кандидатуру Гегама Овеяна на должность члена Аудиторской палаты.

Как передает Арменпресс, кандидатуру Овеяна представила фракция “Мой шаг”.

Во время заседания комиссии член фракции “Мой шаг” Карен Григорян представил членам комиссии краткую биографию Гегама Овеяна, затем кандидат представил свое видение деятельности Аудиторской палаты и ответил на вопросы депутатов.

Кандидатура Овеяна на внеочередном заседании постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам получила единогласную положительную оценку.

Гегам Овеян родился в селе Варденик Мартунинского района 1 марта 1975 года. Он женат, у него трое детей. Гегам Овеян окончил Ереванский государственный институт народного хозяйства. В 2005 - 2007 гг. он учился на факультете государственного управления Академии государственного управления и имеет степень магистра”, - представил Григорян, добавив, что в течение своей деятельности Гегам Овеян занимал различные высокие должности в Министерствах финансов и экономики, а также в Контрольной и Аудиторской палате. Гегам Овеян удостоен ряда наград.