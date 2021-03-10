В Арцахе возобновились поиски останков погибших военнослужащих и без вести пропавших. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ГСЧС Министерства внутренних дел Республики Арцах.

“Поисковые работы 10 марта будут продолжены в Мартунинском (в юго-восточной приграничной зоне, перешедшей под контроль Азербайджана) и в Варандском районах”, - сообщили в ГСЧС.

Всего после прекращения военных действий в ходе поисковых работ обнаружено 1 490 станков погибших, 15 из которых по предварительным данным - гражданские лица, остальные - участники боевых действий.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Арцахе, обильного снегопада 8 и 9 марта поиски останков погибших военнослужащих и без вести пропавших временно были приостановлены.