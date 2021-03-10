На пост члена Аудиторской палаты выдвинута кандидатура Гегама Овеяна
Фракция “Мой шаг” НС на вакантную должность члена Аудиторской палаты выдвинула кандидатуру Гегама Ховеяна. Как сообщает Арменпресс, кандидатуру Овеяна на заседании постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Парламента представил депутат фракции Карен Григорян.
“Гегам Овеян родился в селе Варденик Мартунинского района 1 марта 1975 года. Он женат, у него трое детей. Гегам Овеян окончил Ереванский государственный институт народного хозяйства. В 2005 - 2007 гг. он учился на факультете государственного управления Академии государственного управления и имеет степень магистра”, - представил Григорян, добавив, что в течение своей деятельности Гегам Овеян занимал различные высокие должности в Министерствах финансов и экономики, а также в Контрольной и Аудиторской палате.
Гегам Овеян удостоен ряда наград.
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