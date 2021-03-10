На некоторых опасных местах автодорог Армении проводятся работы по повышению безопасности

На некоторых автомобильных дорогах республики в рамках программы повышения безопасности дорожного движения будут реализованы соответствующие меры. В частности, будут проводиться работы по обеспечению безопасности опасных мест, будет улучшена инфраструктура, в некоторых районах будут установлены рекламные щиты для информирования о безопасности дорожного движения, в ряде проектных организаций дорог будет развиваться потенциал аудита безопасности дорожного движения и т. д.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью Министерства территориального управления Армении, приняты меры по улучшению инфраструктуры безопасности дорожного движения в 9 опасных точках на автодорогах H-8, M-5‚ Ереван-Армавир-армяно-турецкая граница. Контракты на выполнение строительных работ подписаны с компаниями “Арховшин” и “Арарат Чаншин”. Завершение работ запланировано на сентябрь 2021 года. Работы на автодороге национального значения H-8 будут проведены на двух опасных точках. Будет отремонтирована кольцевая дорога в районе поселков Нор Харберд и Мармарашен. Заменятся бордюры, будет сделана разметка, прилегающая территория будет заасфальтирована и т. д.

Работы по повышению безопасности будут проводиться и на межгосударственных трассах М-2, М-4, М-6, М-11, М-12. Работы планируется провести в 2021 году.

Наиболее опасные точки на дорогах были определены на основе анализа статистики дорожно-транспортных происшествий. Исследования проводились с привлечением международных экспертов. Решены следующие действия: установка дорожных знаков, разметка, асфальтирование и т.д., что повысит безопасность движения на данных участках.

Программа повышения безопасности дорожного движения Армении реализуется за счет гранта Европейского инвестиционного банка в размере до 4,25 миллиона евро. Проект реализует ГНКО “Дорожное управление” МТУ Армении.