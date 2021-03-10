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CNN: Трамп захотел проголосовать по почте на местных выборах во Флориде

CNN: Трамп захотел проголосовать по почте на местных выборах во Флориде

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп захотел воспользоваться возможностью почтового голосования на муниципальных выборах в штате Флорида, несмотря на то, что он критиковал такой способ голосования на прошедших президентских выборах в стране. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщил телеканал СNN.

По его сведениям, в минувшую пятницу по запросу бывшего президента в его резиденцию в Мар-а-Лаго был отправлен по почте бюллетень. Как отмечает телеканал, несмотря на резкие высказывания относительно этого механизма волеизъявления в целом, Трамп в прошлом году заявлял, что система голосования по почте во Флориде, где у власти находится Республиканская партия, честная и безопасная.

 


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