В Армении подтверждено 340 новых случаев COVID-19, вылечились 163 заболевших

По состоянию на 11:00 10 марта в Армении всего подтверждено 175 538 случаев COVID-19, 165 259 заболевших вылечились, есть 3 237 летальных исходов.

Как передает Арменпресс, на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении сообщается, что на данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 6 208 пациентов. Всего проведено 757 660 тестов

Таким образом, за последние сутки проведено 2 312 тестов, из которых подтверждено 340 новых случаев COVID-19, вылечились 163 заболевших, есть 5 летальных исходов.

В предыдущий день зафиксировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 834.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.