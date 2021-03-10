В Арцахе более 20 паломников в сопровождении российских миротворцев посетили монастырь Амарас

Российские миротворцы обеспечили безопасность более 20 паломников. Паломники из Степанакерта в сопровождении российских миротворцев посетили христианский монастырь Амарас.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

В результате достигнутых договоренностей монастырь Амарас оказался в непосредственной близости от линии разграничения сторон.

В рамках реализации трехстороннего заявления глав России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года российские миротворцы продолжают содействовать восстановлению мирной жизни в Арцахе.