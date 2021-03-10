Томас Бах будет переизбран на пост президента Международного олимпийского комитета. Как передает Арменпресс, стартует 137-я сессия МОК. На пост президента МОК выдвинут лишь один кандидат - действующий президент Томас Бах. Бах на этой должности с 2013 года.

Выборы состоятся 10 марта, на сессии Международного олимпийского комитета. Изначально предполагалось, что она состоится в Афинах, но из-за пандемии сессия будет проведена в онлайн формате.

67-летний Томас Бах является олимпийским чемпионом и президентом МОК с 2013 года. На этой должности он сменил бывшего президента Жака Рогге.