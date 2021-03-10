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Томас Бах будет переизбран на пост президента Международного олимпийского комитета

Томас Бах будет переизбран на пост президента Международного олимпийского комитета

Томас Бах будет переизбран на пост президента Международного олимпийского комитета. Как передает Арменпресс, стартует 137-я  сессия МОК. На пост президента МОК выдвинут лишь один кандидат - действующий президент Томас Бах. Бах на этой должности с 2013 года.

Выборы состоятся 10 марта, на сессии Международного олимпийского комитета. Изначально предполагалось, что она состоится в Афинах, но из-за пандемии сессия будет проведена в онлайн формате.

67-летний Томас Бах является олимпийским чемпионом и президентом МОК с 2013 года. На этой должности он сменил бывшего президента Жака Рогге.


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