Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в конце года в Таджикистане

Очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в четвертом квартале нынешнего года в Таджикистане. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду пресс-служба МИД Казахстана по итогам встречи главы ведомства Мухтара Тлеуберди с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей работе ОДКБ, обсуждался широкий круг вопросов по всем ключевым направлениям деятельности организации. Министр принял приглашение на предстоящее в мае этого года в городе Душанбе очередное заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ. Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится в четвертом квартале 2021 года в Таджикистане", - говорится в сообщении.

По данным внешнеполитического ведомства Казахстана, стороны также выразили готовность к сотрудничеству по дальнейшему укреплению организации.

Генсек ОДКБ 9-10 марта находится с визитом в Казахстане. Ожидается, что Зася примет президент республики Касым-Жомарт Токаев.

ОДКБ была создана в 2002 году и является международной региональной организацией, в состав которой наряду с Казахстаном входят Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. В настоящее время в организации председательствует Таджикистан.