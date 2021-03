СМИ: мирная конференция по Афганистану под эгидой ООН может пройти в Стамбуле 27 марта

Конференция по мирному урегулированию в Афганистане под эгидой ООН может состояться в Стамбуле 27 марта. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду телеканал Tolo News со ссылкой на источник, близкий к радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ).

Телеканал не приводит дополнительные сведения о предстоящем мероприятии.

7 марта газета The New York Times сообщила со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ, что госсекретарь США Энтони Блинкен направил письмо президенту Афганистана Ашрафу Гани, в котором предложил провести под эгидой ООН конференцию по мирному урегулированию в республике, так как переговоры о мире, по его мнению, продвигаются недостаточно быстро. Как информирует газета, в ходе конференции представители Соединенных Штатов, Китая, России, Пакистана, Ирана и Индии смогут обсудить комплексный подход к поддержанию мира в Афганистане. Целью мероприятия, по данным The New York Times, станет формирование правительства с участием обеих сторон конфликта и сокращение насилия сроком на три месяца, а впоследствии и установление режима прекращения огня.