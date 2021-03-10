Президент Армении обратился в Конституционный суд: заявление Аппарата Президента

Президент Республики Армения, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 Конституции, представил в Конституционный суд заявление с просьбой определить вопрос соответствия Закона “О воинской службе и статусе военнослужащего” Конституции Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью Аппарата Президента Армении, представление заявления обусловлено также и проблемами, существующими в правоприменительной практике данного закона, которые стали более очевидными в результате инициативы Премьер-министра об освобождении с должности начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна и последовавших за этим конституционных правовых процессов.

Конституционный суд в рамках полномочий, отведенных ему законом, имеет возможность провести всестороннее и системно взаимосвязанное расследование и вынести свои решения.

По представленному заявлению решения Конституционного суда и предпринимаемые возможные меры в контексте толкования и применения вышеуказанного закона могут оказать серьезное влияние на решения, принятые до сих пор, на нынешние и последующие процессы, касающиеся сложившейся ситуации.

Президент республики выразил надежду, что принятие соответствующего решения по возможности скоро приведет к правовой определенности, и будет способствовать разрешению нынешнего кризиса.