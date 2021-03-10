О. Гаспарян силой права считается освобожденным с должности начальника Генштаба: Аппарат премьера

Аппарат Премьер-министра Республики Армения распространил заявление, касающееся освобождения Оника Гаспаряна с должности начальника Генштаба Вооруженных сил Армении.

Арменпресс представляет заявление Аппарата Премьер-министра Армении․

“Руководствуясь положениями Конституции Республики Армения и Закона Республики Армения “О военной службе и статусе военнослужащего”, Премьер-министр Армении 25 февраля 2021 г. Президенту республики представил предложение об освобождении начальника Генштаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна с занимаемой должности, приложив проект соответствующего указа.

27 февраля 2021 г. в Аппарат Премьер-министра поступили возражения Президента республики по вышеуказанному проекту.

Возражения, представленные Президентом, Премьер-министром не были приняты. 28 февраля Президенту Армении было направлено письмо с соответствующими обоснованиями.

Учитывая то обстоятельство, что в сроки, установленные частью 3 статьи 35.1 Закона Республики Армения “О военной службе и статусе военнослужащего”, Президент республики не подписал представленный Премьер-министром проект и не обратился в Конституционный суд.

Принимая за основу часть 3 статьи 139 Конституции Республики Армения “О военной службе и статусе военнослужащего”, а также часть 6 статьи 35.1 Закона Республики Армения “О военной службе и статусе военнослужащего” и часть 3 статьи 40 того же Закона, с 10 марта начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян силой права считается освобожденным с занимаемой должности”.