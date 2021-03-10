Цены на цветные металлы - 09-03-21

ЛОНДОН, 10 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 9 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.32% и составила 2156.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.05% и составила 8877.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.22% и составила 1976.50 долларов США, цена на никель снизилась на 1.20% и составила 15951.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.37% и составила 24340.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.27% и составила 2757.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.41% и составила 27007.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 52610.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.