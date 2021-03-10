“Боруссия” и “Порту” - в следующем раунде Лиги чемпионов, “Ювентус” выбыл из дальнейшей борьбы

Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Арменпресс, дортмундская “Боруссия” на своем поле сыграла вничью с испанской. Игра завершилась со счетом - 2:2, но поскольку в предыдущем матче немецкий клуб обыграл “Севилью” со счетом 3:2, он продолжит борьбу в четвертьфинале Лиги чемионов. Автором дубля “Боруссии” стал Эрлинг Холанд, а голы “Севильи” забил Юсуф Эн-Несири.

В другом матче дня туринский “Ювентус” встретился с португальским “Порту”. Основное время матча закончилось со счетом 2:1 и матч был перенесен на дополнительное время, так как первая игра команд завершилась с тем же счетом. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу, однако в следующий раунд с преимуществом и забитых и пропущенных мячей на своем поле вышел “Порту”.