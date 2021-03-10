Спекуляция с обращением в КС по вопросу Закона о воинской службе - не обоснована

Аппарат Президента Республики Армения распространил заявление, касающееся комментариев, разъяснений и анализов различных политических сил, деятелей и лиц относительно сроков обращения Президента республики в Конституционный суд по вопросу Закона “О воинской службе и статусе военнослужащего”. “Спекуляция этим вопросом, формирует ошибочное мнение, что 9 марта - крайний срок обращения в КС”, - говорится в заявлении. Как передает Арменпресс, Аппарат Президента Армении подобные мнения считает необоснованными.

“Сообщаем, что подобные мнения безосновательны: нет крайнего срока обращения в КС, и Президент республики в ближайшее время обратится в Конституционный суд с просьбой определить вопрос соответствия Конституции Закона “О воинской службе и статусе военнослужащего”, о чем ранее было объявлено”, - говорится в заявлении Аппарата.

Президент республики вновь призывает всех к спокойствию, трезвости и сдержанности.

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял решение не подписывать проект указа об освобождении с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна, и заявил, что, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 Конституции, он обратится в Конституционный суд с отдельным обращением и просьбой определить вопрос соответствия Закона “О воинской службе и статусе военнослужащего” от 15 ноября 2017 года Конституции Республики Армения.