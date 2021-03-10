Газета “Айастани Анрапетутюн”: Кипрский вопрос для НАТО - лакмусовая бумажка

“ВМС Турции с 25 февраля по 7 марта в Эгейском и Средиземном морях провели учения “Mavi Vatan-2021” (“Синяя Родина”). Демонстрация военного и военно-морского потенциала Турции подсказывает следующее направление завоевательной политики. Об этом довольно жестко, без каких-либо дипломатических формулировок заявил главный советник президента Турции по внешней политике и безопасности Месут Хакки Кашин. Выступая по национальному телевидению, он отметил, что “ни США, ни другие государства не смогут спасти Грецию от турецкого гнева: мы ждем важного момента, и тогда ответ Турции будет очень жестким и тяжелым”.

Это заявление имеет основания для доверия. Турция уверена, что в случае выбора между ней и другим членом НАТО - Грецией чаша весов все же перетянет на ее сторону. Какую позицию займет военный альянс, выводы уже можно делать из последнего заявления генсека НАТО”.

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