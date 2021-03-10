Газета “Айастани Анрапетутюн”: Вопрос, имеющий жизненное значение

“26 октября 2020 г. “Прайм” сообщил, что российская компания “Интер РАО” уходит с проекта турецкой АЭС “Аккую”. Однако время показало, что Россия все же будет строить АЭС в Турции. Несколько дней назад телеканал “Россия” сообщил, что Президент России Путин и Президент Турции Эрдоган дадут старт основному этапу строительства АЭС “Аккую”. Таким образом, в турецкой провинции Мерсин, на берегу Средиземного моря, до 2023 года будет введена в эксплуатацию АЭС с 4 энергоблоками, мощностью в 1 200 МВт.

Что же произошло за эти месяцы? Это нас интересует на фоне того, что Турция желает иметь атомную станцию, причем не только одну, и в то же время закрыть Армянскую АЭС. Во всяком случае, Анкара на протяжении многих лет не пропускает ни одной международной площадки для выдвижения каких-то абсурдных тезисов и утверждений по вопросу закрытия Армянской АЭС.

Турция делает свой шаг к атомной энергетике, и мы должны по-быстрому развивать то, что у нас уже есть. У нас в этой отрасли сильная школа, и даже есть опыт возобновления работы АЭС после 6,5-летней остановки. Мягко говоря, было бы глупо не продолжать прогресс этой сферы, но на самом деле это был бы неправильный шаг со стороны нашей страны”.

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