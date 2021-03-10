Газета “Айастани Анрапетутюн”: Зангезур всегда был оплотом армянской государственности

“Заявления Алиева, что Зангезур является исторической территорией Азербайджана, у представителей коренных народов региона и у каждого человека, хорошо знакомого с историей региона в целом вызывают лишь улыбку. Каким образом 100-летняя историческая территория, которую на протяжении тысячелетий все народы и историки называли Арменией, стать территорией Азербайджана? Неоспоримая истина заключается в том, что азербайджанцы никогда не были и не могли быть большинством на территории нынешнего Азербайджана. Азербайджан, учитывая многочисленность армянского населения и существование различных мусульманских народов, всегда считался страной, населенной армянами и мусульманами, как в годы царской России, так и после ее советизации, и даже не может быть и речи о том, что Зангезур - не армянский”.

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