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В Арцахе российскими миротворцами от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 623 га территории

В Арцахе российскими миротворцами от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 623 га территории

Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. 

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МО РФ, всего российскими миротворцами с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 623 га территории, 508 км дорог, 1 577 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25 154 взрывоопасных предмета.


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