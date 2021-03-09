Министр здравоохранения Туниса Фаузи Мехди принял во вторник первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", вакцинация в стране начнется в субботу.

"Министр здравоохранения Фаузи Мехди принял в аэропорту Карфагена первую партию вакцины "Спутник V", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила радиостанция Mosaique FM.

Мехди заявил в аэропорту, что в субботу власти начнут общенациональную кампанию по вакцинации, в первую очередь она охватит медиков, пожилых людей и военных.

По словам министра, на следующей неделе Тунис планирует получить 93 600 доз вакцины Pfizer в рамках программы COVAX. "К июню порядка трех миллионов тунисцев получат вакцину", - заявил Мехди.

Согласно последним официальным данным, в Тунисе с начала эпидемии зафиксировано более 238 тысяч случаев заражения вирусом COVID-19. Выздоровели более 202 тысяч человек, скончались 8225.