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Тунис принял первую партию вакцины "Спутник V"

Тунис принял первую партию вакцины "Спутник V"

Министр здравоохранения Туниса Фаузи Мехди принял во вторник первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", вакцинация в стране начнется в субботу.

"Министр здравоохранения Фаузи Мехди принял в аэропорту Карфагена первую партию вакцины "Спутник V", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила радиостанция Mosaique FM.

Мехди заявил в аэропорту, что в субботу власти начнут общенациональную кампанию по вакцинации, в первую очередь она охватит медиков, пожилых людей и военных.

По словам министра, на следующей неделе Тунис планирует получить 93 600 доз вакцины Pfizer в рамках программы COVAX. "К июню порядка трех миллионов тунисцев получат вакцину", - заявил Мехди.

Согласно последним официальным данным, в Тунисе с начала эпидемии зафиксировано более 238 тысяч случаев заражения вирусом COVID-19. Выздоровели более 202 тысяч человек, скончались 8225.


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