Никакого вопроса о каком-либо «коридоре» не обсуждается: Мане Геворгян о т.н. «коридоре Мегри» 

В договоренностях о разблокировании региона, достигнутых между лидерами Армении, России и Азербайджана, не обсуждался никакого вопроса о «коридоре». Об этом в ответ на вопрос Арменпресс заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашинян Мане Геворгян, коснувшись разговоров и заявлений о «коридоре Зангезура или Мегри».

Вопрос: Что было сделано после встречи лидеров Армении, России и Азербайджана 11 января 2021 года в Москве и совместного заявления о разблокировании транспортных коммуникаций в регионе? На каком этапе находятся работы?

Ответ: В настоящее время осуществляется работа экспертных подгрупп, которые занимаются вопросами железнодорожных, автомобильных, комбинированных перевозок, а также вопросами обеспечения перевозок, в том числе в плане безопасности, пограничного, таможенного, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного и других видов контроля.

В контексте разблокирования транспортной коммуникации в регионе обсуждены вопросы организации безопасности, пограничного, таможенного и других видов контроля за международными перевозками в рамках нормативно-правовой базы СНГ, а также других многосторонних международных договоров и конвенций. Обсуждены возможные варианты восстановления железнодорожной и автодорожной инфраструктуры, их сроки, стоимость и технические возможности. По направлениям обсуждаются южный и северный маршруты, а также участки, соединяющие их. Работа этих подгрупп также рассмотрены в трехстороннем порядке Рабочей группой под сопредседательством вице-премьеров.

Вопрос: Как Вы прокомментируете слухи и заявления о «Зангезурском или Мегринском коридоре»? Обсуждается ли такой вопрос?

Ответ: В настоящее время экспертные группы сосредоточены на работах по оценке физических возможностей и технического состояния инфраструктуры по всем возможным направлениям. Вопросов о «коридоре» или «статусе коридора» не обсуждается. В совместном заявлении от 9 ноября упоминается только один - Лачинский коридор. В заявлении от 9 ноября ни о каком коридоре через территорию Армении не говорится. Речь идет об открытии транспортной коммуникации в регионе, и этот вопрос уточняется в совместном заявлении от 11 января.