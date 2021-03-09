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Оппозиция установила палатки на улице Демирчяна: полиция стягивает туда силы

Оппозиция установила палатки на улице Демирчяна: полиция стягивает туда силы

Члены инициативы «Движение за спасение отечества» установили палатки перед входом в здание Национального Собрания на улице Демирчяна. Как сообщает Арменпресс, полиция также стягивает силы на улице Демирчяна.

Члены движения заявляют, что не намерены входить в здание парламента, они будут держать входы в парламент закрытыми до отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Все улицы Еревана будут заблокированы, у этой ситуации есть только одно решение», - сказала член фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян.

Проспект Баграмяна также перекрыт участниками митинга.


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