Оппозиция установила палатки на улице Демирчяна: полиция стягивает туда силы

Члены инициативы «Движение за спасение отечества» установили палатки перед входом в здание Национального Собрания на улице Демирчяна. Как сообщает Арменпресс, полиция также стягивает силы на улице Демирчяна.

Члены движения заявляют, что не намерены входить в здание парламента, они будут держать входы в парламент закрытыми до отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Все улицы Еревана будут заблокированы, у этой ситуации есть только одно решение», - сказала член фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян.

Проспект Баграмяна также перекрыт участниками митинга.