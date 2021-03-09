Вазген Манукян призвал перекрыть все входы в парламент

Единый кандидат от инициативы «Движение за спасение отечества» Вазген Манукян призвал участников митинга на улице Баграмяна перекрыть все входы в здание Национального Собрания. Как сообщает Арменпресс, Манукян отметил, что необходимо препятствовать входу депутатов в здание НС.

«Они не должны иметь доступа туда. Этот вход закрыт, идите, перекройте другие входы. Парни, продолжайте. Там тоже поставим палатки, чтобы ни один депутат не мог войти в это здание. Мы окружаем Национальное Собрание, оно будет работать только тогда, когда будет принято подходящее для нашего народа решение», - сказал Манукян.

Вазген Манукян добавил, что необходимо организовать ночную смену на 200-400 человек, чтобы входы оставались закрытыми.