В Таиланде туристам предлагают провести карантин на яхте

Прибывшие в Таиланд туристы смогут провести обязательный двухнедельный карантин на яхте. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает Nikkei Asia.

Отдыхающим, которые должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, придется носить специальные "умные" браслеты. Они отслеживают показатели состояния здоровья, включая температуру и артериальное давление, а также местоположение владельца с помощью GPS. Устройство может передавать информацию даже в море в радиусе десяти километров от берега.

Таким образом власти стараются поддержать турбизнес страны, понесший из-за пандемии большие финансовые потери. В марте прошлого года были закрыты границы для туристов, с октября страна постепенно начала принимать зарубежных гостей. Им предписано проходить 14-дневный карантин.

В январе Минздрав Таиланда добавил в список мест, где можно провести обязательную самоизоляцию, гольф-курорты. Стоимость турпакетов на пребывание там начинается от 2900 долларов. Предполагается, что предложение по проведению карантина на яхте позволит турфирмам получить дополнительный доход.