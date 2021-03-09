ГШ ВС опровергает информацию о приписываемом Онику Гаспаряну приказе

Начальник отдела информации Генерального штаба ВС Армении Самвел Асатрян опровергает распространяемую в прессе информацию о том, что «начальник Генерального штаба ВС Оник Гаспарян хотел вывести армию на улицу, но никто не подчинился приказу». Арменпресс представляет сообщение, опубликованное Самвелом Асатряном на своей странице в Facebook.

«В СМИ активно муссируется информация о том, что якобы «начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян хотел вывести армию на улицу, но никто не подчинился приказу», которая не только далека от реальности, но и является явной фальсификацией и манипуляцией.

Мы решительно осуждаем такой образ действий, призываем СМИ не использовать стиль работы «по дошедшей до нас информации», который не подходит для высокой журналистики, и советуем нашим гражданам не поддаваться таким провокациям.

Сообщаем также, что в целях обеспечения верховенства закона Генеральный штаб ВС Армении уже обратился в Генеральную прокуратуру Армении с просьбой изучить опубликованную в газете «Жаманак» статью «Не подчинились приказу: что хотел сделать Оник Гаспарян?», которая содержит признаки явного преступления, и в случае подтверждения оснований по подготовленным материалам возбудить уголовное дело, по результатам которого виновные будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке».