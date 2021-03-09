Аппарат президента опровергает слухи об отправке посредника к Онику Гаспаряну

Управление по связям с общественностью аппарата президента Армении опровергает распространяемую некоторыми СМИ информацию о том, что президент Армен Саркисян направил посредника к начальнику Генштаба Вооруженных сил Онику Гаспаряну, чтобы убедить его уйти в отставку.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в заявлении говорится:

«Некоторые СМИ распространили очередную дезинформацию о том, что президент Армен Саркисян якобы направил посредника к начальнику Генштаба Вооруженных сил Онику Гаспаряну, чтобы убедить его уйти в отставку. Мы еще раз отмечаем, что эта информация ложная, совершенно не соответствует действительности.

Президент Саркисян и Оник Гаспарян встречаются и при необходимости беседуют, о чем предоставляется соответствующая официальная информация. Так что нет необходимости в посреднике, не говоря уже о ложном посреднике.

Еще раз призываем воздерживаться от распространения заведомо ложной информации».