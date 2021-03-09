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Депутат от фракции «Мой шаг» Ваагн Тевосян представил прошение об отставке

Депутат от фракции «Мой шаг» Ваагн Тевосян представил прошение об отставке

Согласно ч.1 ст.155 конституционного закона «Регламент Национального Собрания» депутат НС Армении Ваагн Тевосян представил 9 марта прошение об отставке.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в соответствии с ч.2 ст.155 конституционного закона «Регламент Национального Собрания», если в течение одной недели с оглашения прошения об отставке депутат отзывает свое заявление об отставке в письменной форме, спикер НС выступает с заявлением об этом, если же не отзывает свое прошение об отставке, то составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывает и публикует председатель НС. 

С момента опубликования протокола отставка считается принятой.


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