Азиатские индексы - 09-03-21

ТОКИО, 9 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.57% и составил 29027.94 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.13% и составил 1917.68 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 4.07% и составил 3359.29 пункта, а HANG SENG снизился на 1.12% и составил 28773.23 пункта.