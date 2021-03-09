Азиатские индексы - 09-03-21
ТОКИО, 9 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 марта на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.57% и составил 29027.94 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.13% и составил 1917.68 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 4.07% и составил 3359.29 пункта, а HANG SENG снизился на 1.12% и составил 28773.23 пункта.
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