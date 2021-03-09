Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян в больнице
17:05, 9 Март, 2021
Бывший министр обороны Сейран Оганян проходит лечение в Центральном клиническом военном госпитале. Об этом в беседе с Арменпресс сказал его адвокат Карен Межлумян.
«7 марта Сейран Оганян был доставлен в Центральный клинический военный госпиталь из-за проблем со здоровьем. Он и сейчас находится там», - сказал Межлумян.
На вопрос, как врачи оценивают состояние здоровья Сейрана Оганяна, Межлумян ответил, что Оганян не в очень плохом состоянии, но необходимо было доставить его в больницу.
Судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других 9 марта было отложено из-за отсутствия на заседании бывшего министра обороны Сейрана Оганяна.
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