Интервью принца Гарри и Меган Маркл в Великобритании посмотрели не менее 11 млн человек

Интервью британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри, которое вслед за США было показано в понедельник вечером на британском телеканале iTV, в Соединенном Королевстве посмотрели более 11 млн человек. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом сообщил во вторник глава внутренних новостей телеканала Мэтт Уильямс.

"Более 11 млн человек посмотрели интервью Опры с Меган и Гарри на iTV прошлым вечером. На пике его смотрели более 12 млн человек", - приводит слова Уильямса агентство PA.

Для сравнения: в мае 2018 года, когда пара сочеталась браком в Виндзорском замке, прямую трансляцию церемонии посмотрели 18 млн британцев.

В Соединенных Штатах, где интервью вышло днем ранее на телеканале CBS, его смотрели единовременно в среднем не менее 17,1 млн человек.

Интервью принца Гарри и Меган Маркл привлекло большой интерес общественности. В беседе с Уинфри герцогиня Сассекская рассказала, что была шокирована "разговорами о том, насколько темной может быть кожа" ее сына Арчи, когда он родится. Кроме того, она подчеркнула, что во время беременности буквально была готова дойти до самоубийства из-за давления, оказываемого некоторыми представителями королевской семьи, а также СМИ и соцсетями. По воспоминаниям герцогини, она "просто не хотела больше жить", и это "была весьма явная, реальная, пугающая и постоянная мысль". Маркл также назвала себя жертвой "настоящей клеветнической кампании".

Эти откровения вызвали мощнейший резонанс в Великобритании, однако Букингемский дворец пока никак не прокомментировал их. Тем временем опросы общественного мнения показывают, что почти половина британцев (47%) считает, что принц Гарри и Меган Маркл повели себя неподобающе, дав скандальное интервью. Противоположного мнения придерживается лишь 21% опрошенных.