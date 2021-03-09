Ужесточается контроль за соблюдением эпидемиологических правил в транспорте

В связи с увеличением количества случаев заражения COVID-19 в Армении Инспекционный орган ужесточает правила соблюдения эпидемиологических прави и реорганизует свою работу. В беседе с «Арменпресс» заместитель начальника Управления градостроительства, технико-пожарной инспекции Армении Артюш Григорян отметил, что 9 марта начались совместные с Дорожной полицией работы.

“Мы начали из центра Еревана, потому что подавляющее большинство маршрутов в столице проходят через административный район Кентрон. В ближайшие дни контрольные работы будут более интенсивными. Мы будем требовать обязательного ношения масок, наличия дезинфицирующих средств, исключения большого количества пассажиров”, - сказал Артюша Григорян. В случае невыполнения всех вышеперечисленных требований соответствующие протоколы будут составлять проверяющие органы и Дорожная полиция. Проверяющие органы регулярно будут посещать вокзалы и через каждые два - три дня контролировать процесс дезинфекции автомобилей на автовокзалах.

Сегодня мы в основном проводили информационные мероприятия, никаких административных протоколов составлено не было. С завтрашнего дня контроль будет усилен, в случае необходимости будут и протоколы”, - сказал Артюша Григорян.

Проверяющие органы и ГИБДД по результатам проверки, проведенной в первый день, зафиксировали многочисленные случаи, когда водители и пассажиры были без масок, были автомобили без дезинфицирующих средств и т. д. Артюша Григорян отметил, что до проведения контрольных работ, на прошлой неделе они поддерживали связь с организациями, обслуживающими все маршруты, сообщали, давали указания относительно обязательных требований. Нарушения будут наказываться штрафами. Отсутствие маски будет оштрафовываться инспекцией здравоохранения, а дорожная полиция возьмет на себя административную ответственность за количество пассажиров. Пассажиры без маски будут выводиться из машин.

Министр здравоохранения Анаит Аванесян призывает граждан вернуться к строгому режиму ношения масок, так как количество положительных тестов в последние две недели неуклонно растет.

По состоянию на 11:00 8 марта в Армении было подтверждено 175 016 случаев заболеваний, из которых 164 954 вылечились, есть 3 225 летальных исходов. В настоящее время фактическое лечение от COVID-19 получают 6 008 пациентов. 7 марта было проведено 2 465 тестов, подтвердивших 337 новых случаев заболевания. Зарегистрировано 4 летальных исходов и 170 вылечившихся больных.