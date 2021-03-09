В Арцахе после войны более 2 220 хозяйствующих субъектов возобновили свою деятельность. Об этом «Арменпресс» сообщили в Комитете по государственным доходам Арцаха, добавив, что в это число не включены те хозяйствующие субъекты, которые в ходе войны не прекращали свою деятельность.

“Из возобновивших деятельность хозяйствующих субъектов 1 932 - средние и крупные субъекты, 2 289 – субъекты малого бизнеса, выплачивающий лицензионный налог. Кроме этого, продолжается и процесс регистрации новых хозяйствующих субъектов. В частности, в январе -феврале текущего года в Степанакерте было зарегистрировано 93 новых хозяйствующих субъекта, в Аскеране - 13,в Мартакерте - 15, в Мартуни - 9. В Гадруте зарегистрированы 3 организации, 2 из которых - строительные, одна - организации общественного питания”, - сообщили в Комитете по государственным доходам Арцаха.