Пашинян обошел Гавар, ознакомился с проблемами граждан
Премьер-министр Никол Пашинян посетил Гавар. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян написал на своей странице в Facebook и опубликовал видеоматериал.
Премьер-министр в беседе с гражданами отметил, что после войны перед страной встало множество проблем, которые необходимо решать.
"Самый болезненный вопрос - вопрос пленных и без вести пропавших, мы как можно скорее должны решить его. К сожалению, есть события, которые мешают решению этой проблемы, но мы должны решить ее”, - сказал Пашинян.
Присутствующие попросили премьер-министра предпринять шаги и в отношении распространяемой дезинформации.
“Вы уже должны научиться отличать ложь от правды, не нужно всему верить. С ноября было столько информации, сейчас вы можете ее проанализировать, чтобы отличить ложь от правды”, - сказал Пашинян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 марта посетил Гегаркуникскую область и провел совещание в областной администрации.
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