Пашинян обошел Гавар, ознакомился с проблемами граждан

Премьер-министр Никол Пашинян посетил Гавар. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян написал на своей странице в Facebook и опубликовал видеоматериал.

Премьер-министр в беседе с гражданами отметил, что после войны перед страной встало множество проблем, которые необходимо решать.

"Самый болезненный вопрос - вопрос пленных и без вести пропавших, мы как можно скорее должны решить его. К сожалению, есть события, которые мешают решению этой проблемы, но мы должны решить ее”, - сказал Пашинян.

Присутствующие попросили премьер-министра предпринять шаги и в отношении распространяемой дезинформации.

“Вы уже должны научиться отличать ложь от правды, не нужно всему верить. С ноября было столько информации, сейчас вы можете ее проанализировать, чтобы отличить ложь от правды”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 марта посетил Гегаркуникскую область и провел совещание в областной администрации.