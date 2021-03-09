Фонд “Айастан” окажет финансовое содействие семьям 5 564 ополченцев Арцаха

Социальные проблемы Арцаха и арцахцев находятся в центре постоянного внимания и заботы Всеармянского фонда “Айастан”.

Как сообщили «Арменпресс» во Всеармянском фонде “Айастан”, в рамках программ содействия фонд единовременную финансовую помощь предоставит семьям 5 564 ополченцев Арцаха, участвовавших в войне. Эта программа социального содействия поможет им на время забыть о потребностях их семей.

“В ходе 44-дневной Арцахской войны ополчение вместе с Армией обороны, на добровольной основе, преданно вступило в священное дело защиты Родины.

В рамках программы фонд семьям ополченцев выделит 1 млрд 112 млн 800 000 драмов, которые будут переданы через “Арцахпост”.

Фонд продолжит содействовать нашим преданным воинам, реализуя различные программы, которые помогут им как можно скорее вернуться к нормальной жизни”, - говорится в сообщении фонда.

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Созданный в 1992 году Всеармянский фонд “Айастан” является крупнейшей в Армении некоммерческой организацией, целью которой является создание всеармянской сети содействия Армении и армянам мира и осуществление программ, обеспечивающих стабильное, пропорциональное развитие Армении и Арцаха.

Всеармянский фонд “Айастан” за время своей деятельности осуществил около 1 300 программ в области образования, здравоохранения, социального обеспечения, искусства и спорта, инфраструктур, жилищного строительства и развития общин, улучшив качество жизни тысяч бенефициаров. Деятельность фонда осуществляются посредством активного участия и содействия 21 местного органа и организаций-партнеров, действующих в 19 странах.