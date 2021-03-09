Франция преодолела рецессию и ожидает роста ВВП на уровне 5%

Франция в условиях продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции смогла выйти из периода рецессии, рост ВВП страны может составить в этом году не менее 5%. Такой прогноз во вторник озвучил в эфире радиостанции France Info президент центрального банка Франсуа Виллеруа де Гальо, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Ситуация в настоящее время улучшается. Мы еще не вышли на уровень доэпидемических показателей экономики, однако можно считать, что рецессия уже позади", - заявил он. "Франция прошла период очень резкого падения темпов развития и сейчас вышла на уровень примерно пятипроцентного роста ВВП по отношению к доэпидемическому уровню. Теперь начинается второй этап, который, по нашему мнению, продлится примерно один год и будет характеризоваться постепенным, хотя и медленным улучшением показателей", - заверил глава центробанка страны.

"По нашему прогнозу, экономический рост Франции в 2021 году выйдет на уровень не менее 5% и станет одним из самых высоких в Европе, значительно превосходя средний показатель. В то же время это будет самый сильный рост французской экономики за почти 50 лет, то есть с 1973 года", - считает де Гальо.

Он напомнил о двух недавних периодах активизации экономического развития Франции. "Первый, и очень сильный, произошел летом прошлого года после снятия карантина - тогда рост показателей Франции был самым значительным в Европе. Второй всплеск активности наблюдался в декабре прошлого года, когда были открыты магазины после второго этапа карантина", - уточнил президент "Банк де Франс", назвав это лучшим периодом продаж в истории страны.

Как сообщал в конце февраля Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee), экономические и социальные ограничения, вызванные пандемией, привели в 2020 году к падению ВВП Франции на 8,2%. Ранее институт предполагал, что снижение этого показателя составит 8,3%.