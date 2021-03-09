Артак Давтян назначен старшим офицером по особым поручениям
Бывший начальник Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян приказом Министра обороны Вагаршака Арутюняна назначен старшим офицером по особым поручениям.
Об этом в ответ на запрос «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны Армении.
Артак Давтян должность начальника Генштаба ВС Армении занимал в 2018 - 2020 годах.
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