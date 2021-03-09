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Артак Давтян назначен старшим офицером по особым поручениям

Артак Давтян назначен старшим офицером по особым поручениям

Бывший начальник Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян приказом Министра обороны Вагаршака Арутюняна назначен старшим офицером по особым поручениям.

Об этом в ответ на запрос «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны Армении.

Артак Давтян должность начальника Генштаба ВС Армении занимал в 2018 - 2020 годах.


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