Омбудсмен Армении обсудил с представителями Великобритании вопрос возвращения пленных

Защитник прав человека Армении Арман Татоян 8 марта со специальным докладом выступил на обсуждении, организованном Комитетом “Ай Дата” Соединенного Королевства, представив вопрос срочности возвращения армянских пленных - военнослужащих и гражданских лиц, находящихся в Азербайджане. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по информации и связям с общественностью Офиса Защитника прав человека Армении.

Во встрече приняли участие посол Великобритании в Армении Джон Галагер, председатель парламентской группы дружбы с Арменией, представляющей все партии Парламента Великобритании Тим Лоутон и другие.

Арман Татоян отметил, что азербайджанские власти искусственно затягивают и политизируют этот процесс, причиняя этим всему армянскому обществу и особенно семьям пленных моральные страдания и создавая в стране напряженность.

Защитник прав человека Армении подробно представил международные установки в области гуманитарных и прав человека, которые требуют немедленного освобождения пленных и их безопасного возвращения на родину. При этом грубейшим нарушением международного гуманитарного права и прав пленных является представление их в качестве “террористов”, поскольку речь идет о продолжающемся вооруженном конфликте.

Омбудсмен также представил информацию о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных азербайджанскими вооруженными силами в период с сентября по ноябрь 2020 года (обезглавливание, пытки, надругательство над телами и др.).

Касаясь процесса, связанного с границами Армении, Арман Татоян представил свою концепцию, согласно которой для гарантирования безопасности людей, проживающих в Сюнике, должна быть создана демилитаризованная зона безопасности. Он представил конкретные доказательства и факты, на которых основано это мнение.

“Процесс, связанный с границами, нарушил, а также поставил под серьезную угрозу права жителей приграничных сел, нарушил их нормальную жизнь и продолжает причинять беспокойство жителям этих сел”, - пояснил Омбудсмен.