В Арцахе начался весенний сев, по сравнению с прошлым годом его показатель снизился на 95%

В Арцахе стартовали работы по весеннему севу, который по сравнению с прошлым годом снизился на 95%. Как передает «Арменпресс», Национальная статистическая служба Арцаха сообщает, что в этом году, до 9 марта, были засеяны 46 га вместо 922,1 га за тот же период прошлого года. Работы по весеннему севу начались в Аскеранском районе, где показатель этого года меньше показателя того же периода прошлого года на 81,4%.